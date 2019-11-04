Кто займет кресло Вятровича в Институте нацпамяти: кандидаты

УИНП

На должность директора Украинского института национальной памяти, которую в течение пяти лет возглавлял уволенный в сентябре Владимир Вятрович, по состоянию на начало ноября претендовали девять человек. Об этом со ссылкой на Нацагентство по вопросам госслужбы пишет Историческая правда.

7 ноября состоится первый этап конкурса (тестирование на знание иностранного языка).

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Кандидаты:

Алина Понипаляк - кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Национального музея истории Украины, автор "Исторической правды";

Сергей Руденко - кандидат наук по культурологии, специалист по музейному делу. Является доцентом Киевского Нацуниверситета культуры и искусств;

Стефан Христенко - юрист по образованию, работал по специальности в разных компаниях. Изучает право в Копенгагене, сейчас временно безработный;

Сергей Коростышевский - сотрудник департамента транспортной инфраструктуры КГГА;

Дмитрий Решетченко - кандидат исторических наук, на март 2019 года - начальник отдела Центрального госархива зарубежной украинистики;

Тарас Шамайда - сотрудник управления делами Аппарата Верховной Рады, автор "Исторической правды";

Надежда Князев - преподаватель украинского языка, член Национального союза журналистов.

Петр Жижиян - редактор сайта "Сегодня";

Евгений Савченко - до увольнения в 2019-м - старший мастер леса Киевского лесхоза.

Помимо этого списка, в конкурсе хотят участвовать историки Александр Алферов, Артем Харченко и замдиректора Нацинститута стратегических исследований Василий Яблонский. Уточненный список будет обнародован до конца 4 ноября.

Сейчас УИНП управляют первый зампредседателя Алина Шпак и зампредседателя Владимир Тилищак.

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