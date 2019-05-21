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21.05.2019, 12:07

Вятрович о декоммунизации: За каждым памятником Ленина - Путин

Вятрович о декоммунизации: За каждым памятником Ленина - Путин - Фото
Владимир Вятрович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня Конституционный суд проверяет закон о декоммунизации от 2015 года на соответствие Основному закону

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Декоммунизацию отменить невозможно, потому что она состоялась, и осуществлял ее не Институт нацпамяти, а украинский народ - начиная с Майдана. Однако после смены власти попытки откатить назад отдельные решения по декоммунизации будут, прогнозирует директор УИНП Владимир Вятрович у себя в Facebook.

"Невозможно вернуть на пьедесталы более двух с половиной тысячи коммунистических идолов, вернуть их имена более 50 000 улиц, около 1000 населенных пунктов. Невозможно заново спрятать добытую из архивов КГБ правду о преступлениях коммунистов", - считает он.

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Вятрович убежден, что у КСУ "нет никаких оснований" назвать закон неконституционным, потому как его приняли "с соблюдением всех необходимых процедур, его содержание никоим образом не отрицает Основной закон".

"Декоммунизация - это не только гуманитарная политика, но и вопрос безопасности для Украины. Декоммунизация = деоккупация, поэтому она должна быть продолжена на территории, где пока господствуют российские власти. Потому что за каждым памятником Ленина скрывается Путин", - подчеркнул директор УИНП.

21 мая 2015 года вступил в силу пакет законов об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики.

Читайте интервью: Вятрович: Декоммунизация даёт иммунитет к массовым убийствам

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Теги: декоммунизация, Владимир Вятрович, владимир путин, ксу
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