Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.06.2019, 18:55

Вятрович: Послы Польши и Израиля повторяют пропаганду РФ

Вятрович: Послы Польши и Израиля повторяют пропаганду РФ - Фото
Владимир Вятрович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Послы выступили против установки памятника Шухевичу. Директор Украинского института нацпамяти им ответил

Письмо к мэру Ивано-Франковска от послов Польши Бартоша Цихоцкого и Израиля Лиона Йоэля с протестом против памятника Роману Шухевичу  – это "повторение тезисов российской пропаганды против украинского освободительного движения". Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в своем Facebook.

Он отметил, что раньше между Польшей и Израилем были жесткие дискуссии о прошлом, но в Украине послы двух стран нашли общий язык – "и, конечно, он русский".

"Письмо к мэру Ивано-Франковска написано на английском, но суть его – российская. Ведь содержание – повторение тезисов российской пропаганды…", - написал Вятрович.

Как ранее сегодня сообщалось, послы Польши и Израиля опротестовали открытие памятника Роману Шухевичу в Украине.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Вятрович, Бартош Цихоцкий, памятник, Роман Шухевич, Лион Йоэль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 