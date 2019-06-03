Вятрович: Послы Польши и Израиля повторяют пропаганду РФ

Владимир Вятрович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Письмо к мэру Ивано-Франковска от послов Польши Бартоша Цихоцкого и Израиля Лиона Йоэля с протестом против памятника Роману Шухевичу – это "повторение тезисов российской пропаганды против украинского освободительного движения". Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в своем Facebook.

Он отметил, что раньше между Польшей и Израилем были жесткие дискуссии о прошлом, но в Украине послы двух стран нашли общий язык – "и, конечно, он русский".

"Письмо к мэру Ивано-Франковска написано на английском, но суть его – российская. Ведь содержание – повторение тезисов российской пропаганды…", - написал Вятрович.

Как ранее сегодня сообщалось, послы Польши и Израиля опротестовали открытие памятника Роману Шухевичу в Украине.