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22.01.2019, 14:48

Выборы-2019. Документы в ЦИК подали еще два кандидата

Выборы-2019. Документы в ЦИК подали еще два кандидата - Фото
Илья Кива (фото - Соцпартия)

Документы на регистрацию в ЦИК принесли социалист и оппоблоковец

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В Центральную избирательную комиссию подали документы еще два потенциальных кандидата в президенты. Об этом Украинской правде сообщил представитель ЦИК Константин Хивренко.

В частности, документы для регистрации кандидатом в президенты подал народный депутат Александр Вилкул.

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По словам Хивренко, политик намерен выйти из партии Оппозиционный блок-Партия мира и развития.

Также документы в ЦИК принес Илья Кива. Его выдвинула Социалистическая партия Украины.

Сегодня на съезде ВО Свобода в Киеве националисты от пяти правых сил выдвинули своего кандидата в президенты - Руслана Кошулинского.

 

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Теги: выборы, президент, кандидат, александр вилкул, илья кива
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