Выборы-2019. Документы в ЦИК подали еще два кандидата

В Центральную избирательную комиссию подали документы еще два потенциальных кандидата в президенты. Об этом Украинской правде сообщил представитель ЦИК Константин Хивренко.
В частности, документы для регистрации кандидатом в президенты подал народный депутат Александр Вилкул.
По словам Хивренко, политик намерен выйти из партии Оппозиционный блок-Партия мира и развития.
Также документы в ЦИК принес Илья Кива. Его выдвинула Социалистическая партия Украины.
Сегодня на съезде ВО Свобода в Киеве националисты от пяти правых сил выдвинули своего кандидата в президенты - Руслана Кошулинского.