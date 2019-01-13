Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
13.01.2019, 19:41

Выборы 2019: экс-глава СБУ хочет идти в президенты

Выборы 2019: экс-глава СБУ хочет идти в президенты - Фото
Игорь Смешко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Игорь Смешко с 4 сентября 2003 по 4 февраля 2005 годы возглавлял СБУ

Реклама
Реклама

Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил о своем намерении баллотироваться в президенты на выборах 2019 года. Об этом он сообщил сегодня у себя в Facebook.

По его словам, решение уже принято. "Начал оформление документов для регистрации в ЦИК кандидатом в президенты Украины", - заявил Смешко.

Реклама

Смешко с 4 сентября 2003 по 4 февраля 2005 годы возглавлял СБУ.

По состоянию на 11 января 2019 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пять кандидатов на пост президента Украины, которые примут участие в избирательной кампании

Отправить:
Распечатать:
Теги: цик, выборы президента, игорь смешко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 