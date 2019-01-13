Выборы 2019: экс-глава СБУ хочет идти в президенты

Игорь Смешко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил о своем намерении баллотироваться в президенты на выборах 2019 года. Об этом он сообщил сегодня у себя в Facebook.

По его словам, решение уже принято. "Начал оформление документов для регистрации в ЦИК кандидатом в президенты Украины", - заявил Смешко.

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Смешко с 4 сентября 2003 по 4 февраля 2005 годы возглавлял СБУ.

По состоянию на 11 января 2019 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пять кандидатов на пост президента Украины, которые примут участие в избирательной кампании