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19.04.2019, 10:00

Выборы-2019. Глава ЦИК призвала украинцев не портить бюллетени

Выборы-2019. Глава ЦИК призвала украинцев не портить бюллетени - Фото
Татьяна Слипачук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Татьяна Слипачук отметила, что порча бюллетеней - это не проявление позиции на выборах президента

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Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук призывает украинцев не портить бюллетени во время второго тура выборов президента 21 марта. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

Cлипачук отметила, что по результатам дня голосования 31 марта "почти четверть миллиона бюллетеней были признаны недействительными".

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"Причиной этого стали, местами и незаконные, действия граждан. Бюллетени сознательно портили. Но это - не проявление позиции", - считает глава ЦИК.

Она напомнила, что согласно закону о выборах президента Украины фотографирование, видеофиксация любым способом результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещается.

"Голосование ли голосование за того или иного кандидата, фамилия которого есть в избирательном бюллетене - это личное решение каждого. Если вы все-таки пришли на участок, то не нарушайте закон, а обдуманно сделайте свой выбор", - подчеркнула Слипачук.

15 апреля в ЦИК сообщили, сколько бюллетеней передали украинцам за границу для голосования во втором туре президентских выборов.

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Теги: выборы-2019, татьяна слипачук, второй тур, бюллетени
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