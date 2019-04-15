Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.04.2019, 14:01

ЦИК передала украинцам за границей 436 528 бюллетеней

ЦИК передала украинцам за границей 436 528 бюллетеней - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Центральная избирательная комиссия передала бюллетени украинцам за границей для голосования на выборах президента во втором туре

Реклама
Реклама

Сегодня, 15 апреля, Центральная избирательная комиссия передала на заграничные избирательные участки 436 528 бюллетеней, сообщает пресс-служба ЦИК.

Бюллетени переданы через представителя МИД Украины – и.о. главы Управления генерального секретариата Святослава Драча.

Реклама

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

12 апреля ЦИК определила очередность предоставления эфирного времени кандидатам в президенты Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому на Суспільному телевидении и радио для проведения предвыборной агитации. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, цик, бюллетени
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 