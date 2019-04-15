ЦИК передала украинцам за границей 436 528 бюллетеней

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Сегодня, 15 апреля, Центральная избирательная комиссия передала на заграничные избирательные участки 436 528 бюллетеней, сообщает пресс-служба ЦИК.

Бюллетени переданы через представителя МИД Украины – и.о. главы Управления генерального секретариата Святослава Драча.

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Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

12 апреля ЦИК определила очередность предоставления эфирного времени кандидатам в президенты Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому на Суспільному телевидении и радио для проведения предвыборной агитации.