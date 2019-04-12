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12.04.2019, 21:01

ЦИК распределила эфир Суспільного между Порошенко и Зеленским

ЦИК распределила эфир Суспільного между Порошенко и Зеленским - Фото
Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

Время для агитации за средства госбюджета кандидатам предоставлено 17 и 18 апреля

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ЦИК определила очередность предоставления эфирного времени кандидатам в президенты Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому на Суспільному телевидении и радио для проведения предвыборной агитации. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

На Суспільному телевидении эфирное время кандидатам предоставлено 18 апреля в следующей очередности: Зеленскому - с 20:00 до 20:30, Порошенко - с 20:51 до 21:21.

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На Суспільному радио эфирное время предоставлено 17 апреля: Зеленскому - с 19:00 до 19:30, Порошенко - с 20:00 до 20:30.

Вчера президент Петр Порошенко приехал без приглашения в студию 1+1 на эфир "Права на владу", чтобы попытаться поговорить Зеленским, который "прячется" от общения с ним и журналистами. 

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, агитация, суспільне
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