ЦИК распределила эфир Суспільного между Порошенко и Зеленским

Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

ЦИК определила очередность предоставления эфирного времени кандидатам в президенты Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому на Суспільному телевидении и радио для проведения предвыборной агитации. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

На Суспільному телевидении эфирное время кандидатам предоставлено 18 апреля в следующей очередности: Зеленскому - с 20:00 до 20:30, Порошенко - с 20:51 до 21:21.

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На Суспільному радио эфирное время предоставлено 17 апреля: Зеленскому - с 19:00 до 19:30, Порошенко - с 20:00 до 20:30.

Вчера президент Петр Порошенко приехал без приглашения в студию 1+1 на эфир "Права на владу", чтобы попытаться поговорить Зеленским, который "прячется" от общения с ним и журналистами.