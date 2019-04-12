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12.04.2019, 14:43

Порошенко объяснил 1+1, почему приехал к ним без приглашения

Порошенко объяснил 1+1, почему приехал к ним без приглашения - Фото
Фото: скришот видео

Глава государства сказал, что решил использовать все возможности, чтобы пригласить на дебаты Зеленского

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Президент Петр Порошенко приехал без приглашения в студию 1+1 на эфир "Права на владу", чтобы попытаться поговорить с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, который "прячется" от общения с ним и журналистами. Об этом Порошенко сказал за кулисами эфира в разговоре с ТСН, сообщает издание.

Глава государства сказал, что решил использовать все возможности, чтобы пригласить на дебаты Зеленского.

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"Мне было безразлично, кто будет в студии. Я приехал не в студию, я приехал не на шоу. Я обещал Наталье (Мосейчук), что я буду 40 минут в студии, и это будет ожидание господина Зеленского. Я собираюсь делать все для того, чтобы пригласить господина Зеленского на дебаты. Не прятаться от журналистов, не прятаться от людей, которые хотят задать ему вопросы, публично пригласить его на "Республиканский" стадион, именно туда, куда он хотел", - сказал Порошенко.

Президент еще раз обратился к Зеленскому с призывом не избегать дебатов с ним, пытаясь выставлять "ультиматумы".

"Он не имеет права выставлять какие-то ультиматумы, потому что он наговорил очень много. Он сказал "Республиканский" – пожалуйста. Он сказал какие-то анализы сдавать – сам сбежал. Он сказал какие-то дополнительные обстоятельства... моя позиция – это последнее воскресенье перед выборами. Прошу, приезжайте и проведите дебаты", - сказал Порошенко.

Вчера президент пришел на эфир "Права на владу", чтобы вызвать Зеленского на дебаты "прямо сейчас". Журналисты связались с ним по телефону. Кандидат заявил, что находится в Париже и приехать в студию не может. После попытки Порошенко начать с ним диалог, Зеленский стал перебивать президента, а затем просто положил трубку.

После этого гендиректор группы 1+1 media, которая принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, Александ Ткаченко заявил, что собирается подать в суд на Порошенко за то, что тот без приглашения приехал на эфир.

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Теги: Петр Порошенко, 1+1, Право на владу, Зеленский
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