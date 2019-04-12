Гендиректор 1+1 угрожает Порошенко судом: Пошел обратный отсчет

Ткаченко Александр

Гендиректор группы 1+1 media, которая принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, собирается подать в суд на президента Петра Порошенко. Об этом Александр Ткаченко пишет у себя в Facebook, комментируя вчерашнее неожиданное появление главы государства в прямом эфире шоу Право на владу.

По словам Ткаченко, редакция передачи всю избирательную кампанию якобы приглашала Порошенко в эфир, однако безрезультатно.

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"За пару минут до эфира появляется представитель АП Горковенко возле ворот студии. Начинает светскую беседу с администратором. И тут без мигалок и охраны во двор госстудии Довженко подъезжают две машины и выходит сам президент. Причем не совсем понятно, в котором он тут статусе - кандидата или президента. Но как понимаете, при его виде и охранников УГО - все в шоке. Его впускают в студию. А шо делать? Статус президента никто не отменял", - пишет он.

Ткаченко не удержался от оценочного суждения выступления Порошенко, написав, что тот "опять много говорил - и все мимо реальных фактов", повторив тезисы, которыми оперирует в предвыборной кампании команда Владимира Зеленского и он сам.

По словам гендиректора 1+1, Зеленский позвонил в студию из Парижа "и расставил все точки над над і". Кандидат в эфире шоу не стал выслушивать ответ Порошенко и бросил трубку.

"Иначе как на иск в суд от нас вы не заработали. Ждите в понедельник. В том числе и за прошлые обвинения в адрес 1+1", - заявил Ткаченко, пригрозив тем, что "в стране, которая стряхнет с себя ваше вранье, это уже будет возможно; пошел обратный отсчет - еще 9 дней осталось".