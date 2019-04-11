Порошенко вместо Зеленского дебатирует с прокурором на 1+1: видео

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Прокурор Кулик заявил, что Порошенко вмешивался в расследования

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Президент Петр Порошенко в прямом эфире на телеканале 1+1 в программе Право на владу вступил в беседу с прокурором ГПУ Константином Куликом вместо того, чтобы дебатировать с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

"Информация о каком бы то нибыло вмешательстве с моей стороны в расследование любых уголовных дел, в том числе тех, о которых говорит заместитель навчальника департамента международно-правового сотрудничества Константин Кулик - абсолютная ложь", - сказал Порошенко.

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Кулик заявил, что Порошенко в мягкой форме осуществлял влияние на расследование дел Михаила Саакашвили и Бориса Тимонькина, которого называют банкиром Курченко. 

Порошенко ответил: "Прокурор Константин Кулик нарушил закон и присягу. Сначала он летал в Израиль, где встречался с Игорем Коломойским, а потом инициировал подозрения Гонтарева, Ложкину и Филатову". Он добавил, что Кулик получил указание о составлении подозрений лично от Коломойского, а затем отправился в Вену, где юристы Коломойского написали для него тексты подозрений. 

Ранее в программе Порошенко вызвал Зеленского на дебаты "прямо сейчас", на что Зеленский по телефону заявил, что он уже в Париже - приехал встерчаться с Эмманюэелем Макроном.

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Теги: Петр Порошенко, выборы-2019, константин кулик
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