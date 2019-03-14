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14.03.2019, 15:36

Госпогранслужба объяснила, как Украина усилит границу на выборах

Госпогранслужба объяснила, как Украина усилит границу на выборах - Фото
Олег Слободян (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Олег Слободян отметил, что "активная фаза усиления системы охраны границы начнется на следующей неделе"

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Украинские пограничники с 18 марта начнут активную фазу по усилению системы охраны государственной границы накануне проведения выборов президента. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Активная фаза усиления системы охраны границы начнется уже на следующей неделе. За счет маневра силами и спецсредствами будут усилены пограничные наряды в пунктах пропуска и вне их, активизировано использование технических средств и служебных собак, уточнены взаимодействия и с другими правоохранительными органами и Вооруженными силами Украины", - отметил Слободян.

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По его словам, на 25-30% будут усилены силы пограничников на границах.

"В целом несение службы на государственной границе будут обеспечивать около семи тысяч пограничников ежесуточно", - сказал Слободян.

Слободян подчеркнул, что на наиболее активных угрожаемых направлениях, граница с Российской Федерацией, центральный сегмент молдавской границы, админграница с временно оккупированным Крымом, уже используются резервы пограничников в достаточном количестве.

Планируется также, что будут выставлены дополнительные контрольные посты, в состав которых будут входить пограничники, представители Нацполиции, спланированы и организованы дежурства сил и средств авиации Госпогранслужбы.

Слободян добавил, что по состоянию на сегодня в Украину уже прибыли более 240 наблюдателей, а по спискам ЦИК ожидается около семи тысяч наблюдателей на выборах президента.

"Среди СМИ, которые уже прибыли в Украину, это представители Великобритании, Испании, Кыргыстана, Германии, США, Турции, Чехии и Италии", - уточнил Слободян.

7 февраля 2019 года Рада запретила гражданам страны-агрессора РФ и их протеже быть наблюдателями за выборами в Украине в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ.

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Теги: госпогранслужба, Олег Слободян, выборы-2019
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