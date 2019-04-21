Выборы-2019. Как голосуют украинцы в Италии: фото

Фото: facebook.com/ukr.embassy.italy

Украинцы в Италии активно голосуют во втором туре выборов президента сегодня, 21 апреля. Об этом говорится сообщении посольства Украины в Италии в Facebook.

В Риме с 08:00 начал работать избирательный участок в помещение посольства Украины в Италии. Он будет работать до 20:00.

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"В праздничный день украинцы активно реализуют свое право голоса", - отмечается в сообщении.

Фото: facebook.com/ukr.embassy.italy

Украинцы в Италии могут проголосовать в консульствах Милана и Неаполя.

Ранее в Варшаве у посольства Украины утром образовалась очередь из избирателей. Кроме Варшавы, украинцы в Польше могут голосовать в консульствах в Люблине, Кракове и Гданьске.

По состоянию на 15:00, явка избирателей во втором туре президентских выборов составляет 45,25%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.