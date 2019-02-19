Выборы-2019. Как проголосовать украинцам за рубежом: пояснение

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Гражданам Украины, которые постоянно или временно проживают или находятся за рубежом, необходимо быть включенным в список избирателей на зарубежном избирательном участке, расположенном на территории соответствующего государства; прибыть на зарубежный избирательный участок в день голосования с 8 до 20 часов (по местному времени), пояснил руководитель отдела по консульско-правовым вопросам посольства Украины во Франции Николай Собко, передает Укрифнорм.

На участке нужно иметь при себе документ, который подтверждает гражданство Украины и является основанием для получения избирательного бюллетеня на зарубежном избирательном участке.

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Сведения об избирателях, проживающих или находящихся за пределами Украины, в орган ведения Государственного реестра избирателей в Министерстве иностранных дел Украины подают руководители зарубежных дипломатических учреждений Украины.

"Проверить внесение в список избирателей на избирательном участке гражданин Украины может с помощью онлайн-сервиса Личный кабинет избирателя на сайте Государственного реестра избирателей", - уточнил Собко.

От добавил, что для зарубежного избирательного участка составляются предварительный и уточненный списки избирателей. Предварительный список избирателей передается участковой избирательной комиссии зарубежного избирательного участка не позднее, чем за десять дней до даты голосования. На следующий день после получения предварительного списка он предоставляется для всеобщего ознакомления.

"Каждый гражданин имеет право ознакомиться со списком избирателей в помещении соответствующей избирательной комиссии и проверить правильность внесения в него сведений", - отметил консул.

Украинским гражданам, которые проживают за рубежом, но не состоят на консульском учете, однако стремятся осуществить свое волеизъявление на выборах президента для включения в список избирателей на зарубежном избирательном участке необходимо заблаговременно, не позднее чем за пять дней до дня голосования, изменить свой избирательный адрес, лично обратившись с соответствующим заявлением в зарубежное дипломатическое учреждение Украины по месту жительства.

Собко добавил, что к заявлению прилагается копия предъявленного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство избирателя (паспорт гражданина Украины для выезда за границу) и документы (копии документов), подтверждающие эти изменения. Это может быть разрешение на пребывание в зарубежном государстве, временный вид на жительство, справка об обучении, справка о стационарном лечении, счет за коммунальные услуги, справка об уплате налогов и т.п.

Включить избирателя в списки в день голосования - невозможно. Все обращения по изменению персональных данных для обеспечения участия в выборах гражданин должен подавать лично, поэтому это невозможно сделать другим способом, в частности по электронной почте.