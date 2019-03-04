Выборы-2019: кандидаты почти перестали голосовать в Раде - КИУ

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Из 16 народных депутатов, баллотирующихся на пост президента, активно принимали участие в голосованиях в парламенте в феврале двое. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Виктор Кривенко принял участие в 70% голосований Верховной Рады, Юрий Тимошенко – 69%.

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Другие показатели, отмечают в КИУ, значительно ниже: Дмитрий Добродомов – 36% голосований, Ольга Богомолец – 33%, Юрий Деревянко – 30%, Александр Шевченко 0 28%, Юлия Тимошенко 0 27%, Александр Вилкул 0 17%, Сергей Каплин – 16%, Олег Ляшко – 13%.

Менее, чем в 10% голосований принимали участие Юрий Бойко, Аркадий Карнацкий, Виктор Бондар, Сергей Тарута, Виталий Куприй, Евгений Мураев.

Официально, по данным комитета, депутаты не пропускали заседания парламента по уважительной причине (болезнь, отпуск).

Всего в феврале прошло 206 голосований в парламенте.

27 февраля КИУ сообщал, что за год партии в Раде потратили рекордные 700 млн грн.