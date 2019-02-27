За год партии в Раде потратили рекордные 700 млн грн – КИУ

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В 2018 году парламентские партии официально потратили 727 млн грн, сообщает Комитет избирателей Украины.

513 млн грн – деньги из госбюджета.

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Уточняется, что информация получена из отчетов об имуществе, доходах, расходах и финансовых обязательствах за 2018 год.

Больше всего потратили Батькивщина (188 млн грн), Народный фронт (133 млн), БПП (130 млн) и Самопомощь (124 млн).

Радикальная партия Олега Ляшко – 93 млн грн, Оппозиционный блок – 56 млн грн.

В комитете также посчитали, на что больше всего тратили денег. Оплата рекламы – 293 млн грн (или 40% всех денег), из них 180 млн грн – оплата рекламы на ТВ. Больше всего, уточняется, на телевизионную рекламу потратила Батькивщина, почти 120 млн грн. Радикальная партия – 36 млн, Народный фронт – 17 млн.

На содержание местных ячеек партий потратили 114 млн; на зарплату – 92 млн; на "материальные расходы и оплаты услуг" – 89 млн; на аренду офисов – 68 млн.

В 2017 году, по данным КИУ, партии потратили 454 млн.

25 февраля сообщалось, что Рада планирует рассмотреть проект постановления о принятия мер для прекращения необоснованного начисления платежей за природный газ.