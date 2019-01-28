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28.01.2019, 11:41

Выборы-2019: названы "опасные" области, куда РФ льет пропаганду

Выборы-2019: названы "опасные" области, куда РФ льет пропаганду - Фото
Фото: ЕРА

Комитет избирателей Украины перечислил основные угрозы российского вмешательства в предстоящие выборы президента и депутатов

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Наиболее мощное информационное вмешательство страны-агрессора России в предвыборный процесс в Украине чаще всего проявляется в трансляции аналогового телевидения РФ в приграничных районах Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, комментируя основные угрозы со стороны РФ на выборах президента.

Также значительный процент граждан Украины имеет доступ к российскому телепродукту через спутниковое вещание.

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"Сейчас российская пропагандистская машина пытается максимально использовать такую зависимость и существенно увеличивает процент тематики, связанной с украинскими выборами", - предостерегли в КИУ.

По его словам, среди главных угроз - информационное воздействие, киберпровокации, финансовая поддержка и технологии силового характера (псевдоминирование, попытки захвата избирательных участков, др.).

Создание фейковых страниц областных и районных организаций политических партий и кандидатов для распространения дезинформации - также серьезный инструмент влияния РФ в преддверии выборов.

КИУ считает, что во время общенациональных кампаний традиционно более 50% средств, которые тратят политики, являются теневыми финансовыми ресурсами. "Из-за этого возрастает риск возможной финансовой поддержки украинских кандидатов со стороны граждан и компаний, связанных с РФ", - сказал Кошель.

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Теги: агрессия России, выборы в Украине, телевидение, пропаганда, дезинформация, угроза, вмешательство, харьковская область, трансляция, КИУ, черниговская область, сумская область, выборы президента, выборы-2019
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