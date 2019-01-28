Выборы-2019: названы "опасные" области, куда РФ льет пропаганду

Фото: ЕРА

Наиболее мощное информационное вмешательство страны-агрессора России в предвыборный процесс в Украине чаще всего проявляется в трансляции аналогового телевидения РФ в приграничных районах Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, комментируя основные угрозы со стороны РФ на выборах президента.

Также значительный процент граждан Украины имеет доступ к российскому телепродукту через спутниковое вещание.

Реклама

"Сейчас российская пропагандистская машина пытается максимально использовать такую зависимость и существенно увеличивает процент тематики, связанной с украинскими выборами", - предостерегли в КИУ.

По его словам, среди главных угроз - информационное воздействие, киберпровокации, финансовая поддержка и технологии силового характера (псевдоминирование, попытки захвата избирательных участков, др.).

Создание фейковых страниц областных и районных организаций политических партий и кандидатов для распространения дезинформации - также серьезный инструмент влияния РФ в преддверии выборов.

КИУ считает, что во время общенациональных кампаний традиционно более 50% средств, которые тратят политики, являются теневыми финансовыми ресурсами. "Из-за этого возрастает риск возможной финансовой поддержки украинских кандидатов со стороны граждан и компаний, связанных с РФ", - сказал Кошель.