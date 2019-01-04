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04.01.2019, 12:16

Выборы 2019: Порошенко обратился к другим кандидатам в президенты

Выборы 2019: Порошенко обратился к другим кандидатам в президенты - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент подчеркнул, что необходимо "совместно защитить украинские выборы от гибридных вызовов"

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Президент Петр Порошенко призвал политические силы и кандидатов в президенты своим примером засвидетельствовать "высокое качество избирательного процесса". Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Высокое качество избирательного процесса - визитная карточка новой Украины. В 2014 году мы вместе установили достойный стандарт свободного и честного волеизъявления. Призываю все политические силы и кандидатов на высший государственный пост засвидетельствовать это своим примером", - отметил Порошенко.

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Он подчеркнул, что в этом году Украина должна обеспечить надлежащее наблюдение за президентской кампанией со стороны всех признанных международных организаций.

"Убежден, что международное наблюдение за избирательной гонкой является нашей дополнительной гарантией чистоты демократических процедур и состязательности избирательного процесса, а также сдерживающим фактором против внешнего вмешательства. Должны совместно защитить украинские выборы от гибридных вызовов", - сказал президент.

Официальное выдвижение кандидатов и подача документов для регистрации будет проводиться до 3 февраля 2019 года включительно.

Читайте также: Выборы президента 2019: в Украине стартует избирательная кампания

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Теги: петр порошенко, кандидаты, выборы президента
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