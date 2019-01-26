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26.01.2019, 23:40

Выборы-2019: появился еще один кандидат на пост президента

Выборы-2019: появился еще один кандидат на пост президента - Фото
Михаил Ильницкий (скриншот с видео)

С 80-х годов Михаил Ильницкий работал в системе МВД

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Партия Громада и закон выдвинула своего лидера Михаила Ильницкого кандидатом на пост президента Украины. Об этом сообщает Укринформ.

Решение было принято 26 января на съезде партии в Киеве.

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Как отмечает агентство, Ильницкий создал 22 марта 2010 г всеукраинскую общественную организацию Громада и закон, а 27 марта 2015 г свидетельство получила партия Громада и закон.

С 80-х годов Ильницкий работал в системе МВД.

В 2006 году он был назначен на должность заместителя начальника департамента внутренней безопасности МВД.

Заместителем Ильницкого в партии Громада и закон является экс-заместитель главы СБУ Александр Скипальский.

Вчера Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще шестерых кандидатов на пост президента Украины.

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Теги: выборы, президент, мвд, кандидат, михаил ильницкий
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