Выборы-2019: появился еще один кандидат на пост президента

Михаил Ильницкий (скриншот с видео)

Партия Громада и закон выдвинула своего лидера Михаила Ильницкого кандидатом на пост президента Украины. Об этом сообщает Укринформ.

Решение было принято 26 января на съезде партии в Киеве.

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Как отмечает агентство, Ильницкий создал 22 марта 2010 г всеукраинскую общественную организацию Громада и закон, а 27 марта 2015 г свидетельство получила партия Громада и закон.

С 80-х годов Ильницкий работал в системе МВД.

В 2006 году он был назначен на должность заместителя начальника департамента внутренней безопасности МВД.

Заместителем Ильницкого в партии Громада и закон является экс-заместитель главы СБУ Александр Скипальский.

Вчера Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще шестерых кандидатов на пост президента Украины.