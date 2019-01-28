Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
28.01.2019, 13:51

Выборы-2019: Садовый напомнил Вакарчуку об объединении

Выборы-2019: Садовый напомнил Вакарчуку об объединении - Фото
Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кандидат в президенты отметил, что его предложение об объединении на парламентских выборах все еще актуально

Реклама
Реклама

Мэр Львова, лидер партии Самопомощь, кандидат в президенты  Андрей Садовый заявил, что уважает позицию лидера группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука, который сегодня сообщил, что не будет участвовать в президентских выборах. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Уважаю позицию Святослава. Знаю, что он очень серьезно относится к своим политическим шагам. Мое предложение об объединении усилий на парламентские выборы - актуально. Вместе сможем изменить лицо украинской политики довольно быстро", - отметил Садовый.

Реклама

28 января Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться в президенты в 2019 году. Заявление о своем решении он опубликовал в видеообращении на YouTube.

Отправить:
Распечатать:
Теги: парламентские выборы, андрей садовый, Святослав Вакарчук, объединение, выборы-2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 