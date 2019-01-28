Выборы-2019: Садовый напомнил Вакарчуку об объединении

Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мэр Львова, лидер партии Самопомощь, кандидат в президенты Андрей Садовый заявил, что уважает позицию лидера группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука, который сегодня сообщил, что не будет участвовать в президентских выборах. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Уважаю позицию Святослава. Знаю, что он очень серьезно относится к своим политическим шагам. Мое предложение об объединении усилий на парламентские выборы - актуально. Вместе сможем изменить лицо украинской политики довольно быстро", - отметил Садовый.

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28 января Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться в президенты в 2019 году. Заявление о своем решении он опубликовал в видеообращении на YouTube.