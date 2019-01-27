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27.01.2019, 21:39

Выборы-2019: сколько США отправит наблюдателей в Украину

Выборы-2019: сколько США отправит наблюдателей в Украину - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В выборах президента участи планируют принять участие официальные лица США, члены конгресса и ряд штатов

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Около 50 человек уже зарегистрировались для наблюдения за выборами в Украине, а общее количество ожидается на уровне 100-150 наблюдателей, среди которых как представители украинской диаспоры, так и официальные лица США. Об этом сказал директор по коммуникациям украинского конгрессового комитета США Андрей Добрянский, сообщает Укринформ.

"Мы ожидаем, что на первый тур выборов прибудет 100-150 наблюдателей. До Нового года зарегистрировались уже около 50", - сказал он.

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Добрянский добавил, что украинский конгрессовый комитет Америки - единственная организация в США, официально зарегистрированная Центральной избирательной комиссией Украины.

"Большинство поедут в Украину, но некоторые останутся также наблюдать за избирательным процессом на участках в Вашингтоне и Нью-Йорке", - отметил представитель УККА.

По его словам, участие планируют принять также официальные лица США, члены конгресса и ряд штатов. Из-за "шатдауна" они не могли планировать путешествия за границу, однако, теперь, когда правительство снова работает, планирование возобновляется.

"Только вчера открылось правительство, и теперь они хотя бы могут планировать, кто и когда поедет. Я уже знаю, что моя конгрессвумен хочет быть наблюдателем в Нью-Йорке. Консульство, где будет проходить голосование, расположено именно в ее округе", - пояснил он.

Что касается официальных лиц, которые поедут в Украину, Добрянский пояснил, что "теперь будем вести разговор, поскольку Госдепартамент вновь открылся".

Выборы президента пройдут 31 марта 2019 года.

Российские спецслужбы получили дополнительно $350 млн для вмешательства в выборы в Украине и подготовили специально три сценария развития событий

 

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Теги: выборы-2019, наблюдатели США, Андрей Добрянский
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