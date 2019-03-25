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25.03.2019, 16:12

Выборы-2019. В Антарктиде проголосует рекордное число избирателей

Выборы-2019. В Антарктиде проголосует рекордное число избирателей - Фото
Станция Академик Вернадский (фото - kpi.ua)

Станция Академик Вернадский расположена в 15000 км от Киева и является самым отдаленным избирательным участком Украины

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В Антарктиде на выборах президента Украины проголосует рекордное количество избирателей. Об этом сообщил сотрудник Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Андрей Федчук на представлении 24-й украинской экспедиции, передает корреспондент LIGA.net.

По словам Федчука, избирательная комиссия уже сформирована из участников 23-й экспедиции. Есть ящик для бюллетеней и кабина для голосования.

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"Это самый большой стол на станции, который ставится в вертикальное положение и завешивается шторками. Так обеспечивается тайное голосование граждан Украины", - сказал он.

Федчук отметил, что изготовленные бюллетени передать невозможно, поэтому бюллетени на станции, с разрешения ЦИК, распечатают самостоятельно.

"В этом году будет рекордное количество избирателей, 34 избирателя, это полный состав 23-й зимовки и представители сезонного отряда", - пояснил он.

Федчук напомнил, что избирательный участок на станции Академик Вернадский самый отдаленный и находится в 15000 км от Киева. Он подчеркнул, что голосование пройдет по местному времени с разницей с Киевом в шесть часов и первые сведения в ЦИК поступят после 14.00. Затем будут переданы сканы всех 34 бюллетеней. Оригиналы с мокрыми печатями привезут в Киев участники 23-й экспедиции в середине апреля. 

Антарктида - это континент, расположенный на самом юге Земли. 

Выборы президента Украины состоятся в это воскресенье, 31 марта.

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Теги: голосование, антарктида, академик вернадский, выборы 2019
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