Выборы-2019. В Австралии явка составила 7,2% - ЦИК

Выборы (фото - depositphotos.com)

Первыми закончили голосование на выборах президента граждане Украины на заграничном избирательном участке № 900001, которая расположена на территории посольства Украины в Австралии (город Канберра), где явка составила 7,2%. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Здесь голосование началось по киевскому времени в 23:00 30 марта и закончилось в 12:00 31 марта", - уточнили в ЦИК.

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В список избирателей на этом участке было включено 1737 человек. Избирательные бюллетени для голосования получили 125 избирателей, что составило 7,2% от включенных в список избирателей.

По состоянию на 11:00 явка на выборах президента составляла в Украине 16,08%.

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