Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
09.03.2019, 16:59

Выборы-2019. В Одесской области скупали голоса за 5 000 грн

Выборы-2019. В Одесской области скупали голоса за 5 000 грн - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Полиция нашла листовки с предложением продать голос в районном центре, а также в селах Петропавловка, Пшеничное, Крива Балка и Зоря

Реклама
Реклама

В поселке Сарата Одесской области неизвестные распространяли листовки с предложением вознаграждения за поддержку на выборах президента одного из кандидатов, сообщает пресс-служба МВД.

О правонарушении сообщил глава районной госадминистрации. По его словам, листовки распространяли от его имени и за голоса предлагали по 5 000 грн каждому местному жителю в возрасте от 18 до 80 лет.

Реклама

Полиция нашла листовки в районном центре, а также в селах Петропавловка, Пшеничное, Крива Балка и Зоря.

Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам нарушения части 1 статьи 157 УК – препятствование осуществлению избирательного права.

8 марта длегация ПАСЕ в Украине раскритиковала беспрецедентно большое количество кандидатов на выборах.

Отправить:
Распечатать:
Теги: полиция, выборы, подкуп избирателей, одесская область, сарата
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 