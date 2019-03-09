Выборы-2019. В Одесской области скупали голоса за 5 000 грн

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В поселке Сарата Одесской области неизвестные распространяли листовки с предложением вознаграждения за поддержку на выборах президента одного из кандидатов, сообщает пресс-служба МВД.

О правонарушении сообщил глава районной госадминистрации. По его словам, листовки распространяли от его имени и за голоса предлагали по 5 000 грн каждому местному жителю в возрасте от 18 до 80 лет.

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Полиция нашла листовки в районном центре, а также в селах Петропавловка, Пшеничное, Крива Балка и Зоря.

Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам нарушения части 1 статьи 157 УК – препятствование осуществлению избирательного права.

8 марта длегация ПАСЕ в Украине раскритиковала беспрецедентно большое количество кандидатов на выборах.