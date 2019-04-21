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21.04.2019, 18:44

Выборы-2019. В ЦИК не поступали жалобы о нарушениях

Выборы-2019. В ЦИК не поступали жалобы о нарушениях - Фото
Наталья Бернацкая

В то же время, по словам секретаря ЦИК, поступают сообщения в полицию

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В Центральную избирательную комиссию не поступило пока ни одной жалобы по избирательному процессу. Об этом во время брифинга сказала секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, сообщает корреспондент Укринформа.

"В Центральную избирательную комиссию на данный момент не поступило никаких жалоб по прохождению избирательного процесса", - сказала она.

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В то же время, по словам Бернацкой, поступают сообщения в полицию, но они "не являются системными и их меньше, чем было в первом туре".

В полицию, по состоянию на 17:00, поступило 938 сообщений о нарушениях избирательного процесса, по фактам открыто 12 уголовных производств и составлено 13 админпротоколов.

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Теги: выборы, нарушение, цик
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