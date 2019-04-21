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21.04.2019, 18:01

Полиция о нарушениях на выборах: 940 сообщений, 12 уголовных дел

Полиция о нарушениях на выборах: 940 сообщений, 12 уголовных дел - Фото
Владимир Зеленский (фото - EPA)

Данные по состоянию на 17:00

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В полицию поступило 938 сообщений о нарушениях избирательного процесса, по фактам открыто 12 уголовных производств и составлено 13 админпротоколов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Там отметили, что это данные по состоянию на 17:00.

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10 уголовных производств открыты по ст.158 (Незаконное использование избирательного бюллетеня) УК, два - по ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК.

Больше всего сообщений, связанных с избирательным процессом, поступило в Киеве, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.

Сегодня, 21 апреля, полиция вручила Владимиру Зеленскому админпротокол за то, что во время голосования во втором туре выборов показал бюллетень с результатами своего волеизъявления, чем нарушил закон. 

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Теги: выборы, нарушение, Зеленский
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