Кандидат с богатым мэрским бэкграундом Михаил Поживанов предложил концепцию "Нового Киева"

На правах спонсорства

Сплошной WI-FI интернет, социальная сеть для юридически значимых действий и электронной демократии, пассажирский транспорт от Mercedes-Benz, единый билет и еще много интересного в интервью с Михаилом Поживановым, кандидатом на должность городского головы города Киева.

Кандидат с богатым мэрским бэкграундом и европейским опытом в построении масштабных инфраструктурных проектов, Михаил Поживанов, предложил концепцию "Нового Киева":

Киевляне будут контролировать власть и органы местного самоуправления на публичной платформе, работающей по принципу социальной сети, но с инструментами цифровой подписи и документооборота

Город должен быть обеспечен сплошным WI-FI интернетом и системами видеонаблюдения – это удобно и безопасно в современных реалиях

Налогов, которые платят Киевляне и других поступления в городской бюджет вполне достаточно для технического и технологического обновления города

Хронические проблемы Киева, такие как дороги, пробки и выбросы в атмосферу целесообразно решать, используя опыт Европейских столиц:

во-первых, провести оптимизацию бюрократических коммуникаций и перевести все согласовательные процессы в электронный вид

во-вторых, внедрить референдумы местного значения

в-третьих, объекты промышленного назначения необходимо максимально перенести за территорию города, а выбросы в атмосферу контролировать публично

в-четвертых, завершить начатые строительства мостов и построить еще один мост в районе Жукова острова в продолжение Большой Окружной дороги с целью перевести транспортные потоки в объезд Киева

в-пятых, СИЗО и судебные уголовные палаты перенести в одно место на окраине города

в-шестых, чтобы увеличить пассажиро-способность города и одновременно уменьшить спрос на индивидуальный транспорт необходимо радикально изменить концепцию пассажирских перевозок:

отказаться от "маршруток", снабдить город комфортными автобусами от MAN или Mercedes-Benz, крупно-узловая сборка которых должна осуществляться под Киевом

обеспечить движение пассажирского транспорта по точному графику

билет на пользование пассажирским транспортом должен быть единым, в том числе цифровым

обеспечить город достаточным количеством диджитализированных парковочных мест

увеличить количество пассажирских составов в столичном метро и строить дополнительные станции

О том, как должны решаться вопросы качества питьевой воды, систем водоснабжения, водоотведения, лифтового хозяйства и много другое вы можете узнать, перейдя по ссылке на одно из интервью Михаила Поживанова.





"Новый Киев" должен стать безопасным, комфортным и туристическим!

Михаил Поживанов – украинский политик, государственный и общественный деятель, меценат, народный депутат Украины четырех созывов, работал в исполнительной власти, основатель ГО "Фонд муниципальных реформ "Магдебургское право", автор одиннадцатого раздела Конституции Украины о местном самоуправлении, был мэром Мариуполя, после чего шесть лет работал заместителем мэра Киева Александра Омельченко, во время преследования при президентстве Януковича почти 5 лет работал в Австрийской международной компании где занимался масштабными инфраструктурными проектами.

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