Выборы. Данилюк сказал, стремится ли он в премьер-министры

Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что в настоящее время видит свое будущее именно в СНБО. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос, готов ли он стать премьер-министром, передает УНИАН.

"Сейчас у меня очень важная функция - наладить работу Совета национальной безопасности и обороны. Это чрезвычайно важный орган, и я этим сейчас занимаюсь. Этому нужно много внимания уделять, формировать новую команду. Если будет решение президента, это зависит от него - я сейчас свое будущее вижу именно в СНБО", - отметил Данилюк.

По его словам, он начал работу над новой стратегией национальной безопасности.



8 июля Данилюк заявлял, что заинтересован в должности премьер-министра. Отвечая на вопрос, интересует ли его должность премьера в перспективе, Данилюк сказал: "Не буду врать, что меня это не интересует".