Данилюк сказал, претендует ли на пост премьер-министра

Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что заинтересован в должности премьер-министра. Об этом он заявил сказал в интервью ТСН.Тиждень.

Отвечая на вопрос, интересует ли его должность премьера в перспективе, Данилюк сказал: "Не буду врать, что меня это не интересует".

Реагируя на комментарий, почему тогда согласился стать секретарем СНБО, мечтал ли об этой должности или это "политическая ссылка", Данилюк ответил: "Когда это у нас были ссылки? Я говорил про эту должность еще в 2014 году с Порошенко. В 2014 году мы об этом говорили, но из политических соображений этого не произошло".

По его словам, сейчас у него зарплата - около 50 000 грн.

Несколько дней назад Данилюк уже давал интервью - с некоторыми скандальными ответами: читайте "за 1 минуту". По его словам, команда президента хочет "полностью реализовать Минск", так как, говорит секретарь СНБО, "это в наших интересах".

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