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Выборы. Действующий депутат выиграл у продюсера 112 Украина

Выборы. Действующий депутат выиграл у продюсера 112 Украина - Фото
Дмитрий Лубинец (фото - facebook.com/dmytro.lubinets)
23.07.2019, 12:42

Дмитрий Лубинец победил на № 60 округе в Волновахе Донецкой области

В избирательном округе № 60 города Волновахи Донецкой области на досрочных в Верховную Раду победил действующий депутат, самовыдвиженец Дмитрий Лубинец. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

После обработки 100% протоколов Лубинец набрал  проголосовали 35,9% избирателей.

На втором месте продюсер телеканала пророссийского 112 Украина, кандидат от партии Оппозиционная платформа/За життя Артем Марчевский. За него проголосовали 26,74% избирателей.

Кандидат в депутаты от партии Оппозиционная платформа/За життя Сергей Медведчук - брат Виктора Медведчука - проигрывает выборы в Раду конкурентке из Оппоблока Виктории Гриб.

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