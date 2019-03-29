Выборы. Кличко встретился со вдовой Маккейна и сделал заявление

Синди Маккейн м Виталий Кличко (фото - kiev.klichko.org)

Сегодня, 29 марта, мэр Киева Виталий Кличко встретился со вдовой американского сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн, с которой говорил о предстоящих выборах и вызовах, стоящих перед страной. Об этом сообщает пресс-служба Кличко.

Делегации Международного республиканского института (IRI) и Института имени Маккейна университета штата Аризона, с которыми прибыла Маккейн, будет наблюдать за выборами президента Украины, которые состоятся 31 марта.

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"Он (Джон Маккейн - ред.) очень любил Украину и ее народ и занимался судьбой вашего государства. Я считаю, что мы должны продолжать поддержку Украины. Именно поэтому я сегодня здесь - чтобы продолжить его дело ", - отметила Маккейн.

Кличко проинформировал иностранных партнеров о вызовах, которые стоят перед Украиной - от роста уровня популизма до попыток страны-агрессора РФ дестабилизировать ситуацию в стране.

"Важно, не кто станет президентом. Самое важное - чтобы сохранился демократический, проевропейский курс Украины", - заявил Кличко. "Мы и дальше продолжим следовать европейскому направлению развития, чтобы Украина стала сильным и успешным демократическим государством, равноправным членом европейской семьи", - отметил он.

Фото: kiev.klichko.org

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