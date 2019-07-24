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Выборы. На одном из округов Донбасса могут пересчитать голоса

Выборы. На одном из округов Донбасса могут пересчитать голоса - Фото
Фото: mvs.gov.ua
24.07.2019, 06:21

Полиция открыла уголовное производство по факту препятствования осуществлению избирательного права

В Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение кандидата в народные депутаты о том, что на 106 избирательном округе нарушается законодательство о выборах народных депутатов Украины. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам заявителя, в окружную избирательную комиссию поступили жалобы на действия членов участковых избирательных комиссий с требованием пересчета голосов. По мнению заявителя, эти жалобы безосновательны и не соответствуют действительности и даны с целью фальсификации результатов волеизъявления.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 157 УК Украины (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя).  На месте происшествия работали сотрудники специализированной следственно-оперативной группы.

23 июля 2019 года сообщалось, что бывший председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль проиграл выборы в Раду, заняв четвертое место в 106-м округе, находящемся в Луганской области. По результатам обработки 100% протоколов, Москаль набрал 5649 голосов, отстав от фаворита из Слуги народа Алексея Кузнецова почти на 4500 голосов

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