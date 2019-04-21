Выборы. Нарушения зафиксированы на участке в психбольнице

Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В селе Александровка Одесской области наблюдатель ОПОРИ зафиксировала признаки принудительного голосования на участке, находящемся в коммунальной учреждении Одесская областная психиатрическая больница №2. Об этом сообщает пресс-служба ОПОРИ.

Речь идет о специальном избирательном участке №510523.

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В организации говорят, что их наблюдательница зафиксировала, как избиратели, которые выходили из кабинок для голосования, сообщали медсестре о том, что они поставили отметку "в первой строке избирательного бюллетеня".

По меньшей мере двое избирателей сообщили такие сведения медсестре, отмечает наблюдатель.

По указанному факту составлен акт о нарушении. На место вызвали следственно-оперативную группу.

По состоянию на 15:00, явка избирателей во втором туре президентских выборов составляет 45,25%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.