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21.04.2019, 16:38

Выборы. Нарушения зафиксированы на участке в психбольнице

Выборы. Нарушения зафиксированы на участке в психбольнице - Фото
Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Избиратели сообщали медсестре о том, что они поставили отметку "в первой строке избирательного бюллетеня"

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В селе Александровка Одесской области наблюдатель ОПОРИ зафиксировала признаки принудительного голосования на участке, находящемся в коммунальной учреждении Одесская областная психиатрическая больница №2. Об этом сообщает пресс-служба ОПОРИ.

Речь идет о специальном избирательном участке №510523.

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В организации говорят, что их наблюдательница зафиксировала, как избиратели, которые выходили из кабинок для голосования, сообщали медсестре о том, что они поставили отметку "в первой строке избирательного бюллетеня".

По меньшей мере двое избирателей сообщили такие сведения медсестре, отмечает наблюдатель.

По указанному факту составлен акт о нарушении. На место вызвали следственно-оперативную группу.

По состоянию на 15:00, явка избирателей во втором туре президентских выборов составляет 45,25%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия. 

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Теги: выборы, голосование, нарушения, бюллетень
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