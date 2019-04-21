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21.04.2019, 11:07

Выборы. Один избирательный участок не открылся – полиция

Выборы. Один избирательный участок не открылся – полиция - Фото
Сергей Князев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В МВД сообщили, что в Донецкой области не открылся один избирательный участок

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Участковая избирательная комиссия не приступила к работе в населенном пункте Лебединское на линии разграничения в Донецкой области. Об этом во время брифинга МВД сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

По словам замглавы МВД Сергея Ярового, в целом по Украине работают 133 259 правоохранителей, в том числе, 72 394 полицейских, 7,5 тыс нацгвардейцев, почти 39 тыс спасателей, 8029 пограничников. Вся авиация приведена в готовность.

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Кроме того, в связи с многочисленными сообщениями о якобы минировании вчера, в день тишины, по Украине сегодня создали более 150 взрыво-технических групп.

Князев также сообщил, что с начала голосования в Донецкой области открыли одно уголовное дело.

Ранее сегодня общественная сеть ОПОРА сообщила о первых зафиксированных их наблюдателями нарушениях на выборах.

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Теги: полиция, выборы, нарушения
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