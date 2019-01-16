Выборы президента: Facebook ужесточит правила рекламы для Украины

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Социальная сеть Facebook ужесточит правила политической рекламы в Украине из-за предстоящихвыборов президента. Об этом сообщает Reuters.

Изменение правил коснется также ряда стран ЕС, Индии и Нигерии.

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Директор Facebook по глобальной политике и охвату Кэти Харбат уточнила, что с сегодняшнего дня в Нигерии только рекламодатели, чьи офисы находятся в стране, смогут размещать предвыборную рекламу. Выборы президента в Нигерии пройдут 16 февраля.

Такая же политика вступит в силу в Украине в феврале.

В Индии же Facebook разместит предвыборную рекламу в онлайн-библиотеке с возможностью поиска, начиная со следующего месяца. Реклама будет храниться в этой библиотеке в течение семи лет.



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