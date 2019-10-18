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Выборы Совета общественного контроля при ГБР могли быть взломаны

Выборы Совета общественного контроля при ГБР могли быть взломаны - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.10.2019, 16:24

Труба призывает победителей отказаться от назначения

Государственное бюро расследований открыло уголовное дело о возможном массовом организованном голосовании при избрании членов Совета общественного контроля при бюро. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Интернет-голосование за состав Совета прошло с 15:00 3 октября до 15:00 4 октября, голосовать можно было за 15 кандидатур из 41. Пресс-служба ГБР сообщает, что предварительный анализ выявил признаки возможного неперсонального голосования в пользу первых 13 победителей конкурса.

Во-первых, выявлены пакеты телефонных номеров (всего около 1100 номеров), отличающихся только последними тремя цифрами, с которых голосовали только за 13 кандидатов. С этих номеров (всего около 1100) было подано около 30% голосов за каждого из этих кандидатов.

Во-вторых, среди голосов за первых 13 кандидатов часть многоразовых голосований с одного IP-адреса составила от 70% до 86%, в то время как для остальных кандидатов - в среднем 10%.

В-третьих, около 400 голосов за каждого из 13 кандидатов (около 10%) было получено с электронных адресов и доменов, зарегистрированных за день до голосования. Большинство из них зарегистрированы в одно время.

В-четвертых, наблюдалось одинаковое увеличение голосов по всем 13 кандидатам, которое одновременно завершилось. Оно происходило ночью, когда по всем остальным кандидатам голосования практически не было.

Директор ГБР Роман Труба заявил, что даже с учетом выявленных обстоятельств, он обязан назначить состав Совета по гражданскому контролю. В то же время, Труба призвал победителей написать заявления о невключении их в состав Совета, чтобы был проведен повторный конкурс.

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Роман Труба гбр интернет-голосование
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