Выборы. Из списка Слуги народа исключили еще одного кандидата

Ирина Панченко (фото - личный Facebook)

Из партийного списка Слуги народа исключили 25-летнюю Ирину Панченко, сообщает theБабель.

Она был в списке под номером 73.

Она, как пишет издание, Панченко "ведет активную светскую жизнь, за что СМИ назвали ее "киевской тусовщицей". Также сообщается, что отец Ирины Панченко – бизнесмен Сергей Панченко, уроженец Кировоградской области, который с 2000 года живет в Киеве.

"После дополнительной проверки решили, что Панченко не отвечает нашим критериям", - сообщили журналистам в пресс-служба Слуги народа.

Ранее сегодня сообщалось, что "под давлением общественного мнения", "кампании по дискредитации", "чудовищной грязи и потоков циничной лжи", одесский политик и ведущий канала NewsOne Дмитрий Спивак отказался идти на выборы в Раду с президентской партией.