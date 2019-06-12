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12.06.2019, 14:24

Выборы. Из списка Слуги народа исключили еще одного кандидата

Выборы. Из списка Слуги народа исключили еще одного кандидата - Фото
Ирина Панченко (фото - личный Facebook)

Президентская партия исключила Ирину Панченко, которая была в списке под номером 73

Из партийного списка Слуги народа исключили 25-летнюю Ирину Панченко, сообщает theБабель.

Она был в списке под номером 73.

Она, как пишет издание, Панченко "ведет активную светскую жизнь, за что СМИ назвали ее "киевской тусовщицей". Также сообщается, что отец Ирины Панченко – бизнесмен Сергей Панченко, уроженец Кировоградской области, который с 2000 года живет в Киеве.

"После дополнительной проверки решили, что Панченко не отвечает нашим критериям", - сообщили журналистам в пресс-служба Слуги народа.

Ранее сегодня сообщалось, что "под давлением общественного мнения", "кампании по дискредитации", "чудовищной грязи и потоков циничной лжи", одесский политик и ведущий канала NewsOne Дмитрий Спивак отказался идти на выборы в Раду с президентской партией.

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Теги: Слуга народа, выборы, ирина панченко
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