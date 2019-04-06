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06.04.2019, 15:15

Выборы. ЦИК ожидает протоколы еще от трех окружных избиркомов

Выборы. ЦИК ожидает протоколы еще от трех окружных избиркомов - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Сегодня Центризбирком планировал принять от ОИК последние бумажные протоколы с уточнениями результатов выборов президента

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Центральная избирательная комиссия до конца суток ожидает бумажные протоколы с уточнениями результатов выборов президента еще от трех окружных избирательных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба ЦИКа.

Сегодня для рассмотрения и дальнейшей проработки были приняты уточненные протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий ТИО NN15, 21, 59, 65, 73, 75, 78, 99, 125, 127, 139, 141, 151, 154, 192, 206, 207.

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Кроме того, ЦИК отменил ранее принятые протокольные решения о необходимости подготовить и предоставить протокол с пометкой "Уточненный" окружным избирательным комиссиям ТИО NN98 и 184 к 6 апреля включительно.

После соответствующей обработки принятых ранее протоколов об итогах голосования, Комиссия поручила подготовить и предоставить протокол с пометкой "Уточненный" окружной избирательной комиссии ТИО N180 к 6 апреля включительно.

В заседании Центральной избирательной комиссии объявлен перерыв.

Сегодня Центризбирком планировал принять от ОИК последние бумажные протоколы с уточнениями результатов выборов президента Украины.

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Теги: выборы, цик
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