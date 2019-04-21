Выборы. У полиции - 690 сообщений о нарушениях: инфографика

По состоянию на 15:00 в полиции было зарегистрировано 690 сообщений о нарушении избирательного законодательства, сообщает пресс-служба МВД.
Пять фактов внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Также сообщаются несколько конкретных случаев: в Киеве гражданин сообщил, что под его фамилией проголосовал кто-то другой; в Днепропетровской области женщина пыталась съесть бюллетень.
Инфографика - пресс-служба МВД
Ранее сегодня сообщалось, что председатель участковой избирательной комиссии в Суворовском районе Одессы не допускала главного редактора издания Избирком Валерия Болгана к голосованию, требуя "открепительный талон".