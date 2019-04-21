Выборы. У полиции - 690 сообщений о нарушениях: инфографика

Фото: пресс-служба Нацполиции

По состоянию на 15:00 в полиции было зарегистрировано 690 сообщений о нарушении избирательного законодательства, сообщает пресс-служба МВД.

Пять фактов внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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Также сообщаются несколько конкретных случаев: в Киеве гражданин сообщил, что под его фамилией проголосовал кто-то другой; в Днепропетровской области женщина пыталась съесть бюллетень.

Инфографика - пресс-служба МВД

Ранее сегодня сообщалось, что председатель участковой избирательной комиссии в Суворовском районе Одессы не допускала главного редактора издания Избирком Валерия Болгана к голосованию, требуя "открепительный талон".