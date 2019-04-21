В Одессе глава избиркома требовала "открепительный талон" - видео

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Глава избиркома требовала непредусмотренный избирательным законодательством документ

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Председатель участковой избирательной комиссии в Суворовском районе Одессы не допускала главного редактора издания Избирком Валерия Болгана к голосованию, требуя "открепительный талон", сообщает Укринформ.

Кроме того, что глава избиркома требовала непредусмотренный избирательным законодательством документ, она отказывалась возвращать предоставленное журналистом удостоверение, пока не получила распоряжение окружной избирательной комиссии.

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По словам председателя комиссии, талоны нужны членам УИК якобы "для сдачи в реестр". В конце концов, журналист смог проголосовать. Однако председатель комиссии сообщила, что и в дальнейшем планирует просить у избирателей открепительные талоны.

"Открепительным талоном" она называла справку о временной смене места голосования. Однако такая справка, уточняют в общественной сети ОПОРА, не нужна на участке после смены места голосования, достаточно быть в списке избирателей и предоставить паспорт.

Ранее сегодня сообщалось, что полиция вручила кандидату в президенты Владимиру Зеленскому вручили административный протокол за то, что во время голосования во втором туре выборов в присутствии телекамер и избирателей показал бюллетень с результатами своего волеизъявления, чем нарушил закон. 

Видео: Избирком Одесса

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Теги: выборы, одесса
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