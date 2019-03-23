Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.03.2019, 12:40

Выборы. В Одесской области обнаружили очередную "пирамиду": фото

Выборы. В Одесской области обнаружили очередную "пирамиду": фото - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Правоохранители разоблачили сеть подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов в президенты

Реклама
Реклама

В Одесской области ликвидировали очередную сеть подкупа избирателей. Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил у себя в Facebook.

"На фоне заявлений кандидата Ю о вселенском подкуп властью - очередные уроки арифметики "черного нала" для ее Всеукраинской сети депутата Д. На этот раз - Одесская область", - написал генпрокурор.

Реклама


Фото: Facebook Юрия Луценко

Напомним, депутата Батькивщины Валерия Дубиля подозревают в причастности к подкупу избирателей. Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко баллотируется в президенты.

Вчера, 22 марта, премьер РФ Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и кумом президента РФ Виктором Медведчуком. На встрече присутствовал глава правления Газпрома Алексей Миллер.

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, юрий луценко, избирательная пирамида
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 