Выборы. В Одесской области обнаружили очередную "пирамиду": фото

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Одесской области ликвидировали очередную сеть подкупа избирателей. Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил у себя в Facebook.

"На фоне заявлений кандидата Ю о вселенском подкуп властью - очередные уроки арифметики "черного нала" для ее Всеукраинской сети депутата Д. На этот раз - Одесская область", - написал генпрокурор.

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Фото: Facebook Юрия Луценко

Напомним, депутата Батькивщины Валерия Дубиля подозревают в причастности к подкупу избирателей. Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко баллотируется в президенты.

Вчера, 22 марта, премьер РФ Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и кумом президента РФ Виктором Медведчуком. На встрече присутствовал глава правления Газпрома Алексей Миллер.