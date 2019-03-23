Выборы. В Одесской области обнаружили очередную "пирамиду": фото

В Одесской области ликвидировали очередную сеть подкупа избирателей. Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил у себя в Facebook.
"На фоне заявлений кандидата Ю о вселенском подкуп властью - очередные уроки арифметики "черного нала" для ее Всеукраинской сети депутата Д. На этот раз - Одесская область", - написал генпрокурор.
Напомним, депутата Батькивщины Валерия Дубиля подозревают в причастности к подкупу избирателей. Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко баллотируется в президенты.
Вчера, 22 марта, премьер РФ Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и кумом президента РФ Виктором Медведчуком. На встрече присутствовал глава правления Газпрома Алексей Миллер.