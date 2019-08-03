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Выборы в Раду. Документы из 50-го округа вывезут авиацией МВД

Выборы в Раду. Документы из 50-го округа вывезут авиацией МВД - Фото
Фото: EPA
03.08.2019, 10:20

Члены ЦИКа прибыли в Покровск, чтобы забрать документацию окружной комиссии

Члены Центральной избирательной комиссии прибыли на 50-й одномандатный избирательный округ в Покровске, чтобы забрать документацию окружной комиссии и определить результаты выборов в Раду. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Члены Центризбиркома решили с помощью авиации МВД забрать документацию из округа в Киев.

Документы будет охранять спецподразделение Нацполиции.

"Ситуация для ЦИКа достаточно нетипичная, такое происходит впервые. Мы благодарны МВД и Нацполиции за возможность оперативно наладить передвижение членов комиссии и уполномоченных представителей секретариата Покровска. Там мы получим избирательную документацию, доставим ее в Киев и за сутки проведем подсчет голосов", - отметил заместитель председателя ЦИКа Евгений Радченко.

Вчера сообщалось, что ЦИК самостоятельно пересчитает голоса в округе N50.

Согласно данным на сайте комиссии, в округе с разницей в 206 голосов побеждает Руслан Требушкин от Оппоблока. На втором месте же выдвиженец Андрей Аксенов.

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