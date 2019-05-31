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31.05.2019, 10:24

Выборы в Раду: одна из партий впервые заявила о своем участии

Выборы в Раду: одна из партий впервые заявила о своем участии - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Аграрная партия хочет вести переговоры о формировании большинства со Слугой народа

Аграрная партия Украины будет участвовать в досрочных парламентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба партии.

В установленный законом срок партия проведет съезд и выдвинет своих кандидатов.

"Партия будет участвовать в общеукраинских выборах впервые. Несмотря на короткий срок кампании, партия убеждена в преодолении барьера", - отметили в пресс-службе.

Аграрная партия Украины намерена представлять интересы всех украинцев, проживающих в селах и небольших городах, а также тех, чья жизнь напрямую связано с украинским селом.

"Уже в составе нового парламента Аграрная партия будет вести переговоры о формировании большинства, прежде всего, с партией Слуга народа", - уточнили в пресс-службе.

В ближайшее время партия сообщит имя руководителя избирательного штаба.

24 мая в Украине официально стартовала избирательная кампания в Раду. С этого же дня и до 15 июля можно сменить место голосования.

Общественное движение ЧЕСНО сообщило, что, по их подсчетам, политическим партиям придется заплатить до $10 000 за минуту телерекламы во время избирательной кампании в Верховную Раду. 

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Теги: Слуга народа, выборы в Раду, аграрная партия
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