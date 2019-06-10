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10.06.2019, 10:45

Тимошенко сделала предложение Вакарчуку и Разумкову

Тимошенко сделала предложение Вакарчуку и Разумкову - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер Батькивщины отметила, что в новом парламенте Батькивщина нацелена идти в "сильную коалицию" с президентом и демсилами

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко предлагает партиям Слуга народа и Голос выставить на мажоритарных округах единых кандидатов. Об этом сегодня заявила Тимошенко на съезде партии, передает корреспондент LIGA.net.

"Нам нужно стать инициатором объединения. Настоящие демократические силы, которые могут прийти в парламент, а это Батькивщина, Слуга народа и партия Голос Святослава Вакарчука должны объединиться и на тех округах, где идут мастодонты коррумпированного режима, и чтобы они не прошли", - сказала Тимошенко.

По ее мнению, только такое объединение гарантирует непрохождение в парламент старых политиков, которые лоббировали свои собственные интересы.

Тимошенко добавила, что в новом парламенте Батькивщина нацелена идти в "сильную коалицию" с президентом Владимиром Зеленским и другими демократическими силами.

Она предложила назвать новую коалицию следующего созыва "коалицией действия", а коалиционное соглашения сделать на основе Нового курса Тимошенко.

29 мая Тимошенко заявила, что Батькивщина идет на досрочные парламентские выборы самостоятельно, так как является "самодостаточной большой командой, которая сможет показать людям хороший результат изменений".

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Теги: Слуга народа, Владимир Зеленский, выборы, рада, голос, юлия тимошенко, Батькивщина, Святослав Вакарчук
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