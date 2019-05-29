Батькивщина идет на выборы самостоятельно - Тимошенко

Юлия Тимошенко (скриншот из эфира)

Партия Батькивщина идет на досрочные парламентские выборы самостоятельно, так как является "самодостаточной большой командой, которая сможет показать людям хороший результат изменений". Об этом сегодня заявила в эфире UA:Українське радіо ее лидер Юлия Тимошенко.

Она утверждает, что готова сотрудничать с теми партиями, которые поддерживают "коренное изменение экономической стратегии государства".

Задача Батькивщины, говорит нардеп, - "создать условия, при которых украинцы будут счастливыми". Тимошенко добавила, что досрочные выборы в Раду 21 июля - это также и выборы премьера, который, по ее мнению, безотлагательно якобы должен "снизить тарифы и повысить зарплаты с пенсиями".

Ранее Тимошенко уже говорила, что готова обсудить коалицию, если другие партии поддержат ее "Новый курс". Она также назвала решение президента Владимира Зеленского о роспуске Рады легитимным и заявила о готовности к выборам.

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