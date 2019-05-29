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29.05.2019, 11:39

Батькивщина идет на выборы самостоятельно - Тимошенко

Батькивщина идет на выборы самостоятельно - Тимошенко - Фото
Юлия Тимошенко (скриншот из эфира)

Политик заверила, что люди для нее "никогда не были электоральным полем", и снова рассказала в радиоэфире о тарифах и пенсиях

Партия Батькивщина идет на досрочные парламентские выборы самостоятельно, так как является "самодостаточной большой командой, которая сможет показать людям хороший результат изменений". Об этом сегодня заявила в эфире UA:Українське радіо ее лидер Юлия Тимошенко.

Она утверждает, что готова сотрудничать с теми партиями, которые поддерживают "коренное изменение экономической стратегии государства".

Задача Батькивщины, говорит нардеп, - "создать условия, при которых украинцы будут счастливыми". Тимошенко добавила, что досрочные выборы в Раду 21 июля - это также и выборы премьера, который, по ее мнению, безотлагательно якобы должен "снизить тарифы и повысить зарплаты с пенсиями".

Ранее Тимошенко уже говорила, что готова обсудить коалицию, если другие партии поддержат ее "Новый курс". Она также назвала решение президента Владимира Зеленского о роспуске Рады легитимным и заявила о готовности к выборам.

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Теги: верховная рада, выборы, юлия тимошенко, Батькивщина
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