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21.05.2019, 13:45

Тимошенко: Решение Зеленского о роспуске Рады легитимно

Тимошенко: Решение Зеленского о роспуске Рады легитимно - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер Батькивщины заявила, что президент имеет право распустить парламент, поскольку "коалиция прекратила существование в марте 2016 года"

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Коалиция в Верховной Раде прекратила существование в марте 2016 года, поэтому роспуск парламента президентом Владимиром Зеленским является абсолютно легитимным. Об этом на брифинге по итогам встречи глав фракций с президентом заявила лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко.

По ее словам, сегодня за круглым столом преобладало два мнения насчет законности роспуска Рады.

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"Часть лидеров фракция высказалась, что роспуск парламента - это незаконное действие, в том числе и глава Верховной Рады... Но я на этой встрече привела именно правовые основания, что роспуск Верховной Рады является абсолютно законным", - заявила она.

Заявления о том, что решение Зеленского является политическим, она назвала передергиванием.

Досрочное прекращение полномочий парламента, считает Тимошенко, является абсолютно легитимным правовым решением, согласно статьи 106 Конституции, согласно которой президент имеет право прекратить полномочия Верховной Рады в том случае, если в парламенте нет коалиции.

"Коалиция прекратила существовать в Верховной Раде именно в тот момент, когда последняя, третья фракция вышла из коалиции, и это было в марте 2016 года, последней вышла из коалиции Радикальная партия. После того коалиции не существовало", - заявила она.

Таким образом, через 30 дней после 29 марта 2016 года парламент VIII созыва должен был быть распущен.

По ее словам, это не единственное основание для роспуска Верховной Рады. Также она сослалась на статью 102 Конституции.

В БПП и Народном фронте назвали решение о роспуске Рады незаконным.

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Теги: верховная рада, Владимир Зеленский, выборы, юлия тимошенко, Батькивщина
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