Батькивщина готова обсудить коалицию, если поддержат "Новый курс"

Сергей Власенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Фракция Батькивщины готова обсуждать создание в Верховной Раде новой коалиции при условии, что там поддержат программу лидера франции Юлии Тимошенко "Новый курс". Об этом сообщил журналистам депутат от Батькивщины Сергей Власенко, передает Укринформ.

"Если в парламенте найдутся политические силы, готовые по крайней мере стратегически разделить взгляды Батькивщины, изложенные в программе "Новый курс", мы готовы с ними начать обсуждать сотрудничество в парламенте. Если таких людей наберется 226, то тогда можно говорить о создании какой-то коалиции в зависимости от всех остальных условий", - рассказал депутат.

Реклама

Также Власенко добавил, что Батькивщина не будет поддерживать парламент, который будет поднимать тарифы, даже называя их "техническими".

Ранее сегодня председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о решении парламентской фракции Народный фронт выйти из коалиции и, соответственно, о прекращении существования коалиции.



Читайте также: Новой коалиции не будет - Березюк