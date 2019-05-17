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17.05.2019, 13:43

Батькивщина готова обсудить коалицию, если поддержат "Новый курс"

Батькивщина готова обсудить коалицию, если поддержат "Новый курс" - Фото
Сергей Власенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сергей Власенко сказал, что Батькивщина не будет поддерживать парламент, который поднимет тарифы

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Фракция Батькивщины готова обсуждать создание в Верховной Раде новой коалиции при условии, что там поддержат программу лидера франции Юлии Тимошенко "Новый курс". Об этом сообщил журналистам депутат от Батькивщины Сергей Власенко, передает Укринформ

"Если в парламенте найдутся политические силы, готовые по крайней мере стратегически разделить взгляды Батькивщины, изложенные в программе "Новый курс", мы готовы с ними начать обсуждать сотрудничество в парламенте. Если таких людей наберется 226, то тогда можно говорить о создании какой-то коалиции в зависимости от всех остальных условий", - рассказал депутат.

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Также Власенко добавил, что Батькивщина не будет поддерживать парламент, который будет поднимать тарифы, даже называя их "техническими".

Ранее сегодня председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о решении парламентской фракции Народный фронт выйти из коалиции и, соответственно, о прекращении существования коалиции.

Читайте также: Новой коалиции не будет - Березюк

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Теги: коалиция, юлия тимошенко, Батькивщина, сергей власенко
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