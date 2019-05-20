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20.05.2019, 16:44

Тимошенко: Мы готовы к выборам, но эта Рада еще кое-что должна

Тимошенко: Мы готовы к выборам, но эта Рада еще кое-что должна - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер Батькивщины считает, что еще этот созыв парламента должен "снизить тарифы на все"

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Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко заявила о готовности ее партии принимать участие в досрочных выборах, но назвала ряд решений, которые, по ее мнению, должен принять еще этот состав парламента. Об этом она сказала в своем видеообращении.

"Я считаю, что парламент наработал на досрочные выборы, не принимая необходимые стране законы", - заявила Тимошенко.

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Она отметила, что Батькивщина готова к досрочным выборам, однако еще этот созыв, считает Тимошенко, должен принять ряд решений.

Среди них политик назвала новый закон о выборах, "который будет без коррупции, без подкупа".

Также, по мнению Тимошенко, действующий парламент должен поменять руководителей Генпрокуратуры, СБУ и Минобороны. "Потому что два месяца ждать до замены силовиков будет неправильно", - сказала она.

Кроме того этот парламент, считает Тимошенко, должен принять закон о незаконном обогащении.

"А также этот парламент должен решить вопрос о снижении тарифов на все. И думаю, что парламент готов к такой работе", - добавила Тимошенко.

"Я верю, что между демократическими патриотическими силами и новым президентом может быть достигнуто взаимопонимание", - добавила лидер Батькивщины.

БПП Солидарность заявила о готовности к проведению парламентских выборов, но напомнила, что процесс роспуска парламента должен соответствовать требованиям Конституции. 

Сегодня во время инаугурации президент Владимир Зеленский сообщил о решении распустить парламент.

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Теги: верховная рада, выборы, парламент, тарифы, юлия тимошенко
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