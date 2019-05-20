БПП сделал заявление о досрочных выборах в Раду

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БПП Солидарность заявила о готовности к проведению парламентских выборов, но напомнила, что процесс роспуска парламента должен соответствовать требованиям Конституции. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Там сказали, что готовы как к плановым выборам в Верховную Раду, так и к досрочным.

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"С другой стороны, мы считаем, что право президента досрочно прекращать полномочия Верховной Рады должна реализовываться в полном соответствии с Конституцией Украины. Демократия - это процедуры, отсутствие процедуры - это авторитаризм", - говорится в заявлении.

В БПП отметили, что будут защищать и отстаивать интеграцию Украины в ЕС и НАТО, "что является очень важным для Украины и о чем, к сожалению, не упомянул новоизбранный президент Зеленский в своей инаугурационной речи".

Сегодня во время инаугурации президент Владимир Зеленский сообщил о решении распустить парламент.

Позже стало известно, что консультации с главами фракций пройдут завтра, 21 мая, в 10 утра в Администрации президента на Банковой.