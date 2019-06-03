Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала 11 кандидатов, троим отказала

Выборы (фото - ЕРА)

3 июня состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, на котором были зарегистрированы 11 кандидатов в народные депутаты, баллотирующихся как самовыдвиженцы в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Зарегистрированы такие кандидаты: Клопотовский В.П. - в ОИО №16, Ефименко А.А. - в ОИО №27, Шпенов Д.Ю. - в ОИО №37, Сольвар Р.М. - в ОИО №91, Жукотанский А.В. - в ОИО №93, Лучков Е.П. - в ОИО №100, Фельдман А.Б. - в ОИО №174, Хлань С.В. - в ОИО №185, Дубовик А.В. - в ОИО №191, Ничипоренко В.М. - в ОИО №199, Хилько А.А. - в ОИО №219.

Также сообщается, что ЦИК отказала в регистрации троим кандидатам в народные депутаты Украины: Белоненко С.Л., Веремчуку А.В., Приходько В.И., выдвинутых в порядке самовыдвижения в ОИО №135, в связи с отсутствием необходимых документов.

Таким образом, по состоянию на 3 июня Комиссия зарегистрировала 21-го кандидата в народные депутаты, которые баллотируются в ОИО в порядке самовыдвижения.